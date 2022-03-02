Пять проблем высшего образования, из-за которых нет смысла создавать университеты в метавселенной

Автор отмечает, что метавселенная представляет собой серию технологий виртуальной и дополненной реальности. Эти технологии помогут университетам более эффективно, чем просто онлайн, обучать студентов.

Вместе с тем, по мнению автора и его коллег из Центра прикладной этики Университета Массачусетса в Бостоне (США), новые технологии - например, системы искусственного интеллекта - могут решить одни проблемы людей и создать при этом другие. К примеру, ИИ могут ухудшить способность человека принимать решения и рассуждать об обыденных вещах (вроде того, какой фильм посмотреть), подорвать веру в людей и в важность человеческих прав.

Чтобы университеты в метавселенной были максимально полезными для людей, нужно сначала, по мнению автора, решить несколько проблем.

Академическая свобода. Она предполагает возможность обсуждения студентами и преподавателями абсолютно любой темы. На частных платформах пока что такая свобода не гарантируется. К примеру, Zoom, Facebook и YouTube заблокировали одну из лекций 2020 года, где выступала Лайла Халед, которая оказалась причастна к угону двух самолетов в конце 1960-х и начале 1970-х годов.