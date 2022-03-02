Пять проблем высшего образования, из-за которых нет смысла создавать университеты в метавселенной

Пять проблем высшего образования, из-за которых нет смысла создавать университеты в метавселеннойИх перечисляет The Conversation
Автор отмечает, что метавселенная представляет собой серию технологий виртуальной и дополненной реальности. Эти технологии помогут университетам более эффективно, чем просто онлайн, обучать студентов.
Вместе с тем, по мнению автора и его коллег из Центра прикладной этики Университета Массачусетса в Бостоне (США), новые технологии - например, системы искусственного интеллекта - могут решить одни проблемы людей и создать при этом другие. К примеру, ИИ могут ухудшить способность человека принимать решения и рассуждать об обыденных вещах (вроде того, какой фильм посмотреть), подорвать веру в людей и в важность человеческих прав.
Чтобы университеты в метавселенной были максимально полезными для людей, нужно сначала, по мнению автора, решить несколько проблем.
- Академическая свобода. Она предполагает возможность обсуждения студентами и преподавателями абсолютно любой темы. На частных платформах пока что такая свобода не гарантируется. К примеру, Zoom, Facebook и YouTube заблокировали одну из лекций 2020 года, где выступала Лайла Халед, которая оказалась причастна к угону двух самолетов в конце 1960-х и начале 1970-х годов.
- Фокус внимания. Для того чтобы обучение проходило успешно, нужно, чтобы студенты были максимально сконцентрированы на происходящем в аудитории. В реальном мире подобного достичь сложно. Поэтому нужно подумать о том, как создать такую виртуальную среду.
- Общение. Дело в том, что по большей части в реальности люди общаются невербально. То есть по мимике, жестам и т.п. можно многое сказать о состоянии человека. Однако в метавселенной будут аватары, то есть «мультяшные» аналоги всех людей. Способны ли они будут так же точно передавать эмоции и поведение, как в реальной жизни? А это очень важно при обучении.
- Чувство общности. Это чувство обычно формируется за пределами учебных аудиторий, когда студенты собираются вместе в неформальной обстановке, дружески общаются и пр. Однако можно ли что-то подобное воссоздать в виртуальной реальности?
- Цифровые барьеры. По мнению автора, эксперты должны задаться вопросом: действительно ли высшее образование в метавселенной сделает университеты более доступными? И не будет ли такого, что одна часть людей (которые могут платить за обучение) станет учиться в реальном мире, а другая (у которых нет средств на образование) - в виртуальном?