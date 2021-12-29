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Пять пробных способов продлить жизнь человека уже сегодня

Об этом рассказали на «Хабре» в блоге компании Madrobots

Учёные и биохакеры уже придумали несколько вариантов того, как человеку можно прожить дольше. Об этом - в статье.