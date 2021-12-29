Пять пробных способов продлить жизнь человека уже сегодня

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Пять пробных способов продлить жизнь человека уже сегодняОб этом рассказали на «Хабре» в блоге компании Madrobots
Учёные и биохакеры уже придумали несколько вариантов того, как человеку можно прожить дольше. Об этом - в статье.
Всего специалисты предлагают пять вариантов, которые позволяют продлить жизнь.
- Переливание «молодой» крови. Согласно научным исследованиям, это поможет увеличить продолжительность жизни. От научных исследований всё перешло к услугам, которые оказывают компании. Так, Ambrosia за 8 тысяч долларов переливал 2 литра плазмы всем, кому это было необходимо. При этом на данный момент учёные знают лишь то, что разбавление плазмы и помещение её в организм человека оказывает положительный эффект и снижает число факторов, которые способствуют старению.
- Таблетка для остановки старения. Называется она «рапамицин». Правда, этот препарат точно эффективен именно в лабораторных условиях. Именно в этом случае старые клетки ведут себя и выглядят как молодые. Проводили эксперименты при этом на мышах, у которых приём препарата улучшил здоровье, увеличил продолжительность жизни, память. Однако действие рапамицина также снижает иммунитет. Сейчас, правда, уже есть подобные этому препараты, которые поддерживают иммунную систему человека.
- Избавление от старых клеток. Эффективность подобного способа доказали исследования на мышах. Позволяют так сделать особые препараты - «сенолитики» (мыши в среднем жили благодаря ним на 25 процентов дольше). Другим вариантом избавления от старых клеток является физическая активность.
- Оживление иммунитета. Биохакеры предлагают следующий способ. Он заключается в том, что сначала нужно провести процедуру закаливания (подогрев и охлаждение организма), после этого обратиться к периодическому голоданию. При этом специалисты советуют голодать не больше двух дней.
- Отслеживание состояние здоровья через приложение. Согласно исследованию учёных из нью-йоркского исследовательского университета Бингемтона, значения кровяного давления можно улучшить, если всё отслеживать через приложение. То же самое касается хронических заболеваний.
Источник: Хабр