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Пять пробных способов продлить жизнь человека уже сегодня

Об этом рассказали на «Хабре» в блоге компании Madrobots
Учёные и биохакеры уже придумали несколько вариантов того, как человеку можно прожить дольше. Об этом - в статье.
Пять пробных способов продлить жизнь человека уже сегодня

Всего специалисты предлагают пять вариантов, которые позволяют продлить жизнь.

  1. Переливание «молодой» крови. Согласно научным исследованиям, это поможет увеличить продолжительность жизни. От научных исследований всё перешло к услугам, которые оказывают компании. Так, Ambrosia за 8 тысяч долларов переливал 2 литра плазмы всем, кому это было необходимо. При этом на данный момент учёные знают лишь то, что разбавление плазмы и помещение её в организм человека оказывает положительный эффект и снижает число факторов, которые способствуют старению.
  1. Таблетка для остановки старения. Называется она «рапамицин». Правда, этот препарат точно эффективен именно в лабораторных условиях. Именно в этом случае старые клетки ведут себя и выглядят как молодые. Проводили эксперименты при этом на мышах, у которых приём препарата улучшил здоровье, увеличил продолжительность жизни, память. Однако действие рапамицина также снижает иммунитет. Сейчас, правда, уже есть подобные этому препараты, которые поддерживают иммунную систему человека.
Пять пробных способов продлить жизнь человека уже сегодня
  1. Избавление от старых клеток. Эффективность подобного способа доказали исследования на мышах. Позволяют так сделать особые препараты - «сенолитики» (мыши в среднем жили благодаря ним на 25 процентов дольше). Другим вариантом избавления от старых клеток является физическая активность.
  1. Оживление иммунитета. Биохакеры предлагают следующий способ. Он заключается в том, что сначала нужно провести процедуру закаливания (подогрев и охлаждение организма), после этого обратиться к периодическому голоданию. При этом специалисты советуют голодать не больше двух дней.
  1. Отслеживание состояние здоровья через приложение. Согласно исследованию учёных из нью-йоркского исследовательского университета Бингемтона, значения кровяного давления можно улучшить, если всё отслеживать через приложение. То же самое касается хронических заболеваний.
Источник: Хабр
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