Наука и технологии
Вчера в 17:44
Пять российских регионов предложили Илону Маску территории под завод Tesla
И со льготными условиями
Илон Маск сегодня выступил на форуме «Новое знание» и заявил там, что в России могут появиться заводы Tesla. После этого главы пяти российских регионов предложили предпринимателю построить фабрики на их территориях.
Сначала площадку под завод Tesla предложил предоставить глава Калужской области Владислав Шапша. По его словам, регион полностью готов к этому.
Затем губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв написал Маску в Twitter на английском, что его регион — лучшее место для строительства завода Tesla. Он отметил, что в Подмосковье уже производят Mercedes.
Чуть позже глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что предоставит Маску налоговые льготы в случае строительства. Пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков отметил, что региону будет полезно, если предприниматель выберет его. Это приведёт к росту рабочих мест. И наконец с предложением выступил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.