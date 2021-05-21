Пять российских регионов предложили Илону Маску территории под завод Tesla

Сначала площадку под завод Tesla предложил предоставить глава Калужской области Владислав Шапша. По его словам, регион полностью готов к этому.

Затем губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв написал Маску в Twitter на английском, что его регион — лучшее место для строительства завода Tesla. Он отметил, что в Подмосковье уже производят Mercedes.

Чуть позже глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что предоставит Маску налоговые льготы в случае строительства. Пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков отметил, что региону будет полезно, если предприниматель выберет его. Это приведёт к росту рабочих мест. И наконец с предложением выступил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.