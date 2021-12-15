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Пять самых недооценённых пистолетов и винтовок в 2021 году

Их перечислили на YouTube-канале TFB TV
Ведущий канала TFB TV в новом выпуске перечислил пятёрку самого недооценённого оружия уходящего года.
Пять самых недооценённых пистолетов и винтовок в 2021 году

Автор отметил, что в подборке представлено оружие, которое в настоящее время всё ещё производится. Кроме того, от одного производителя в список включено не более одного пистолета или винтовки. Всего были отобраны пять различных моделей оружия.

  1. Glock 19. Ведущий некоторое время назад даже посетил завод, где этот пистолет производится. По его словам, фирма оснащена современным оборудованием, на ней работает опытный персонал. Собираются и дорабатываются пистолеты здесь вручную. У пистолета лучший, по мнению эксперта, спусковой крючок со сбросом на 2 мм, есть блок управления огнём. Также под этот пистолет есть кобура. Вообще существуют три варианта пистолета разного размера: Delta Gen. 2 L, M и X.
Пять самых недооценённых пистолетов и винтовок в 2021 году
  1. Hi-Point CF-380. Пистолет, который стоит менее 150 долларов (ведущий приобрёл его за 90 долларов). В целом он довольно надёжный и при этом недорогой, хотя в ходе тестов его один раз заклинило. Сам по себе он довольно большой и тяжёлый. Ёмкость магазина здесь - 9 патронов.
Пять самых недооценённых пистолетов и винтовок в 2021 году
  1. Kel-Tec P3AT 380. Маленький и довольно лёгкий (масса - менее 227 граммов) полуавтоматический пистолет. Ёмкость магазина - 7 патронов калибра 9х17 мм (или 380 ACP). Это в целом очень надёжное оружие.
Пять самых недооценённых пистолетов и винтовок в 2021 году
  1. Px4 Storm Compact. По мнению эксперта, пистолет имеет довольно значительные габариты и не подходит для скрытого ношения. В целом это один из самых прочных и надёжных моделей пистолетов на рынке. В корпусе здесь установлена система с вращающимся стволом, что делает оружие немного толще, однако поглощение отдачи у модели лучше, чем у пистолетов с традиционной конструкцией. Также пистолет довольно безопасен в плане того, что нажатие на крючок здесь требует чуть больших усилий, чем обычно.
Пять самых недооценённых пистолетов и винтовок в 2021 году
  1. Mini 14. Это обновлённая снайперская винтовка. Она стала более точной по сравнению с предыдущими версиями. Оснащается патронами калибра 7,62×35 мм (300 AAC Blackout). В ходе тестов винтовка показала себя как надёжное оружие, вести огонь из неё удобно. Спусковой механизм у неё также однозначно лучше, чем у AR-15.
Пять самых недооценённых пистолетов и винтовок в 2021 году
Источник: TFB TV
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