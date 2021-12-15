Пять самых недооценённых пистолетов и винтовок в 2021 году

Автор отметил, что в подборке представлено оружие, которое в настоящее время всё ещё производится. Кроме того, от одного производителя в список включено не более одного пистолета или винтовки. Всего были отобраны пять различных моделей оружия.

Glock 19. Ведущий некоторое время назад даже посетил завод, где этот пистолет производится. По его словам, фирма оснащена современным оборудованием, на ней работает опытный персонал. Собираются и дорабатываются пистолеты здесь вручную. У пистолета лучший, по мнению эксперта, спусковой крючок со сбросом на 2 мм, есть блок управления огнём. Также под этот пистолет есть кобура. Вообще существуют три варианта пистолета разного размера: Delta Gen. 2 L, M и X.