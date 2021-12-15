Пять самых недооценённых пистолетов и винтовок в 2021 году

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Пять самых недооценённых пистолетов и винтовок в 2021 годуИх перечислили на YouTube-канале TFB TV
Ведущий канала TFB TV в новом выпуске перечислил пятёрку самого недооценённого оружия уходящего года.
Автор отметил, что в подборке представлено оружие, которое в настоящее время всё ещё производится. Кроме того, от одного производителя в список включено не более одного пистолета или винтовки. Всего были отобраны пять различных моделей оружия.
- Glock 19. Ведущий некоторое время назад даже посетил завод, где этот пистолет производится. По его словам, фирма оснащена современным оборудованием, на ней работает опытный персонал. Собираются и дорабатываются пистолеты здесь вручную. У пистолета лучший, по мнению эксперта, спусковой крючок со сбросом на 2 мм, есть блок управления огнём. Также под этот пистолет есть кобура. Вообще существуют три варианта пистолета разного размера: Delta Gen. 2 L, M и X.
- Hi-Point CF-380. Пистолет, который стоит менее 150 долларов (ведущий приобрёл его за 90 долларов). В целом он довольно надёжный и при этом недорогой, хотя в ходе тестов его один раз заклинило. Сам по себе он довольно большой и тяжёлый. Ёмкость магазина здесь - 9 патронов.
- Kel-Tec P3AT 380. Маленький и довольно лёгкий (масса - менее 227 граммов) полуавтоматический пистолет. Ёмкость магазина - 7 патронов калибра 9х17 мм (или 380 ACP). Это в целом очень надёжное оружие.
- Px4 Storm Compact. По мнению эксперта, пистолет имеет довольно значительные габариты и не подходит для скрытого ношения. В целом это один из самых прочных и надёжных моделей пистолетов на рынке. В корпусе здесь установлена система с вращающимся стволом, что делает оружие немного толще, однако поглощение отдачи у модели лучше, чем у пистолетов с традиционной конструкцией. Также пистолет довольно безопасен в плане того, что нажатие на крючок здесь требует чуть больших усилий, чем обычно.
- Mini 14. Это обновлённая снайперская винтовка. Она стала более точной по сравнению с предыдущими версиями. Оснащается патронами калибра 7,62×35 мм (300 AAC Blackout). В ходе тестов винтовка показала себя как надёжное оружие, вести огонь из неё удобно. Спусковой механизм у неё также однозначно лучше, чем у AR-15.
Источник: TFB TV