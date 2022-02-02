Пять самых популярных охотничьих карабинов в России

В подборку автора канала Patr1ot попали пять моделей карабинов для охоты. Все они - российского производства.

Карабин «Тигр». Был создан в 1969 году на основе снайперской винтовки Драгунова (СВД). Серийного производство карабина началось в 1992 году. Представляет собой он самозарядное оружие с газовым приводом автоматики. При этом газовый поршень с коротким ходом, расположенным над стволом. Основной калибр - 7,62 мм, патроны - 7,62 x 54 мм (308 Winchester). Также производились модели под патроны 9,3 x 64 мм и 30-06 Springfield. Можно устанавливать на карабин оптические прицелы. Ёмкость магазина составляет 5 или 10 патронов, масса - 3,9 кг, дальность стрельбы - 500 м.