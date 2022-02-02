Пять самых популярных охотничьих карабинов в России

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Пять самых популярных охотничьих карабинов в РоссииИх назвали на YouTube-канале Patr1ot
Ведущий канала Patr1ot на YouTube рассказал об особенностях пяти моделей российского оружия для охоты.
В подборку автора канала Patr1ot попали пять моделей карабинов для охоты. Все они - российского производства.
- Карабин «Тигр». Был создан в 1969 году на основе снайперской винтовки Драгунова (СВД). Серийного производство карабина началось в 1992 году. Представляет собой он самозарядное оружие с газовым приводом автоматики. При этом газовый поршень с коротким ходом, расположенным над стволом. Основной калибр - 7,62 мм, патроны - 7,62 x 54 мм (308 Winchester). Также производились модели под патроны 9,3 x 64 мм и 30-06 Springfield. Можно устанавливать на карабин оптические прицелы. Ёмкость магазина составляет 5 или 10 патронов, масса - 3,9 кг, дальность стрельбы - 500 м.
- Карабин Байкал 145 «Лось». Был создан в 2017 году на базе советского карабина «Байкал». Калибр оружия - 7,62 и 5,56 мм. Выпускается в двух вариантах: со стандартной ствольной коробкой и с патронами 308 Winchester, а также с укороченной под патроны 223 Remington коробкой. На эту модель могут устанавливаться оптические и коллиматорные прицелы, есть также на нём резьба для съёмных дульных устройств. Масса карабина - 3-4 кг, дальность стрельбы - 600 м.
- Карабин «Вепрь 308». Изготовлен впервые был в 1995 году. Калибр оружия - 7,62 × 51 мм (308 Winchester). Имеет модификации Вепрь Хантер, Вепрь 308 Супер, которые отличаются друг от друга формой ложи с пусковым механизмом типа предохранителя, прицепными приспособлениями, наличием боковой планки «ласточкин хвост». Принцип работы - такой же, как у автомата Калашникова. Ёмкость магазина составляет у карабина от 3 до 10 патронов. Дальность стрельбы - 300 м. Масса при этом равна 4 кг, а длина стволов - 520 и 590 мм. Оружие отлично ведёт себя при плохой погоде и на морозе.
- Карабин «Сайга 308». Был создан в 1996 году. Используется для охоты на крупного и среднего зверя. Калибр - 7,62 мм, патрон - 308 Winchester. С 2017 года производятся серийно лишь Сайга-308 исп. 46, Сайга-308 исп. 61, выполненные в стиле автоматов Калашникова сотой серии со стволами 350 и 450 мм соответственно. Основной недостаток этого оружия - не вполне подходящая для охоты эргономика. Ёмкость магазина - 8 патронов. В то же время из плюсов модели - надёжность, компактность, небольшая длина, наличие складного приклада. Масса карабина - 3,5-4 кг. Дальность стрельбы - 300 м.
- Карабин «Беркут». Был разработан в 1998 году. Предназначен для любительской охоты на среднего и крупного зверя. Работает автоматика за счёт отвода пороховых газов из канала ствола. Ствол запирается затвором с четырьмя боевыми упорами. Основной калибр - 7,62 мм, патрон - 7,62 x 54 мм. Также производилась эта модель под патроны 7,62 x 39 мм, 7,62 x 51 мм, 7,62 x 53 мм. Ствол разбирается на две части. Есть предохранитель, препятствующий стрельбе при неполной сборке. Ёмкость магазина - 5 патронов. Дальность стрельбы - 300 м.
Источник: Patr1ot