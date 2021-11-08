Пять самых вредных для окружающей среды продуктов

Некоторые из них мы даже едим каждый день

Одним из продуктов, которые наносят вред экологии, является авокадо. Однако есть и другие виды подобных продуктов. Пять самых опасных из них назвал Зак Гудолл, менеджер органической сельскохозяйственной компании Riverford, в статье на express.co.uk.