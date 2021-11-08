Пять самых вредных для окружающей среды продуктов

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Пять самых вредных для окружающей среды продуктовНекоторые из них мы даже едим каждый день
Одним из продуктов, которые наносят вред экологии, является авокадо. Однако есть и другие виды подобных продуктов. Пять самых опасных из них назвал Зак Гудолл, менеджер органической сельскохозяйственной компании Riverford, в статье на express.co.uk.
Еда важна для всех. Но сейчас для потребителей всё большее значение приобретает не только её вкус и качество, но и влияние на окружающую среду. При этом авокадо остаётся всё таким же популярным, несмотря на множество заявлений о его вреде: так, его выращивание связано с вырубкой лесов и следами паводков в некоторых регионах. А ещё они требуют транспортировки в Великобританию, что тоже сказывается на природе.
Зак Гудолл, эксперт в области питания, рассказал о ещё пяти таких опасных продуктах.
- Сахар. Он особенно опасен для планеты на этапах производства и обработки. Поля, засеянные сахарным тростником, вытесняют с этой территории насекомых и других животных, для которых она являлась естественной средой обитания. Это может представлять угрозы для целых экосистем. Кроме того, в ходе выращивания используется много воды, агрохимикатов, удобрений, загрязняются водоёмы и воздух. Ещё одна важная проблема - эрозия почвы.
- Шоколад. Одно из самых разрушительных последствий производства шоколада - вырубка лесов. 70 процентов какао-бобов во всём мире выращиваются в Западной Африке. В этой области изменение климата может привести к увеличению температуры и периода засухи.
- Говядина. Для создания одного фунта (454 граммов) говядины нужно около 2500 галлонов воды. Также коровы выделяют парниковый газ. Существуют и проблемы использования большого количества корма для животных и вырубки лесов.
- Пальмовое масло. Из-за вырубки лесов, с которой связано получение этого масла, уничтожается среда обитания такие исчезающих видов животных, как орангутан, карликовый слон и суматранский носорог. Из других проблем - эрозия почвы, загрязнение воды, выбросы углерода и пр.
- Искусственно выращенный лосось. Из-за этого наносится большой ущерб морским экосистемам. Также, по словам эксперта, отходы кормов с лососевых ферм разлагаются в лагунах и прибрежных водах, что приводит к ухудшению качества воды и цветению водорослей, которые могут быть опасными для людей, морских обитателей, птиц.
Источник: Express.co.uk