Пять шагов, чтобы тратить меньше гигабайт в вашем сотовом тарифе

Пять шагов, чтобы тратить меньше гигабайт в вашем сотовом тарифеСделать это довольно просто
Если вы пользуетесь мобильным интернетом постоянно, то наверняка у вас очень быстро заканчивается доступное количество гигабайт. Но есть несколько способов уменьшить расход трафика.
Изменить потребление трафика для установленных на смартфон приложений. Если у вас мобильное устройство на Android, то все параметры можно посмотреть в пунктах «Настройки» - «Мобильные сети» - «Передача данных». Если же у вас iPhone, то вам нужно перейти в «Сотовую связь» - «Параметры данных», а затем активировать режим. Здесь же вы найдёте функцию «Экономия данных». Это позволит приложениям, которые закрыты либо открыты в фоновом режиме, тратить меньше гигабайт.
Отказаться от фонового автообновления. Часть приложений на смартфоне может обновляться автоматически, причём без уведомлений. Для отключения данной функции на iPhone нужно перейти в «Настройки» - «Основные» - «Обновление контента», на Android-устройстве - в «Настройки» - «Передача данных».
Загружать всё через Wi-Fi. Особенно полезно будет это для приложений вроде карт или музыкальных проигрывателей.
Отключать мобильный интернет. Если вам не нужен интернет, не забывайте его отключить. Так вы неплохо сэкономите, ведь гигабайты тратятся даже тогда, когда вы не открываете соцсети и не смотрите видео.
Снизить качество аудио и видео. Это можно сделать в параметрах большинства приложений.