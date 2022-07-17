Пять шагов, чтобы тратить меньше гигабайт в вашем сотовом тарифе

Изменить потребление трафика для установленных на смартфон приложений. Если у вас мобильное устройство на Android, то все параметры можно посмотреть в пунктах «Настройки» - «Мобильные сети» - «Передача данных». Если же у вас iPhone, то вам нужно перейти в «Сотовую связь» - «Параметры данных», а затем активировать режим. Здесь же вы найдёте функцию «Экономия данных». Это позволит приложениям, которые закрыты либо открыты в фоновом режиме, тратить меньше гигабайт.