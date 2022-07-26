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Пять штрафов, с которыми вы можете столкнуться, если проводите выходные на даче

За нарушение некоторых норм вам придётся заплатить до 15 тысяч рублей
В законодательстве РФ указано довольно много ограничений, при несоблюдении которых дачника могут оштрафовать. Пользователь iXBT.com назвал пять из них.
Пять штрафов, с которыми вы можете столкнуться, если проводите выходные на даче

Итак, за что вас могут оштрафовать, если вы владеете приусадебным участком?

Согласно законодательству, это может быть несоблюдение санитарных норм. К примеру, если на вашем участке валяется много мусора или отходов, оставшихся после строительства. В среднем сумма штрафа в этом случае не превышает 5 тысяч рублей.

Также вам могут выписать штраф за незаконное возведение самостроя. Любая постройка должна быть согласована (на неё нужно получить необходимые документы) и возводиться с соблюдением всех норм и правил строительства. Вас могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей или же выдать предписание на снос строения.

Пять штрафов, с которыми вы можете столкнуться, если проводите выходные на даче

Следующий штраф, который вы можете получить как дачник, - за туалет. В частности, за несоблюдение санитарных норм (в туалете должна быть система хранения отходов без их попадания в окружающую среду) или неправильное расположение самого туалета (то есть рядом с другим участком или улицей). Сумма штрафа за туалет составляет до 3 тысяч рублей. Кроме того, в дальнейшем вам придётся переносить туалет в другое место.

Легко можно получить штраф за разведение костров и открытого огня. Максимальная его сумма при этом - 15 тысяч рублей. Для розжига, согласно закону, нужно использовать специальные пожаробезопасные ёмкости. Расстояние до любых построек должно при этом составлять как минимум 5 метров. Также в двухметровой зоне розжига не должно быть никаких горючих материалов.

Наконец, если на вашем участке растёт борщевик, то вас тоже могут оштрафовать. Причём для физических лиц эта сумма может составлять до 5 тысяч рублей, для юридических - до 1 миллиона рублей.

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