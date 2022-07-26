Пять штрафов, с которыми вы можете столкнуться, если проводите выходные на даче

Итак, за что вас могут оштрафовать, если вы владеете приусадебным участком?

Согласно законодательству, это может быть несоблюдение санитарных норм. К примеру, если на вашем участке валяется много мусора или отходов, оставшихся после строительства. В среднем сумма штрафа в этом случае не превышает 5 тысяч рублей.

Также вам могут выписать штраф за незаконное возведение самостроя. Любая постройка должна быть согласована (на неё нужно получить необходимые документы) и возводиться с соблюдением всех норм и правил строительства. Вас могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей или же выдать предписание на снос строения.