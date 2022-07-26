Пять штрафов, с которыми вы можете столкнуться, если проводите выходные на даче

Пять штрафов, с которыми вы можете столкнуться, если проводите выходные на дачеЗа нарушение некоторых норм вам придётся заплатить до 15 тысяч рублей
Итак, за что вас могут оштрафовать, если вы владеете приусадебным участком?
Согласно законодательству, это может быть несоблюдение санитарных норм. К примеру, если на вашем участке валяется много мусора или отходов, оставшихся после строительства. В среднем сумма штрафа в этом случае не превышает 5 тысяч рублей.
Также вам могут выписать штраф за незаконное возведение самостроя. Любая постройка должна быть согласована (на неё нужно получить необходимые документы) и возводиться с соблюдением всех норм и правил строительства. Вас могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей или же выдать предписание на снос строения.
Следующий штраф, который вы можете получить как дачник, - за туалет. В частности, за несоблюдение санитарных норм (в туалете должна быть система хранения отходов без их попадания в окружающую среду) или неправильное расположение самого туалета (то есть рядом с другим участком или улицей). Сумма штрафа за туалет составляет до 3 тысяч рублей. Кроме того, в дальнейшем вам придётся переносить туалет в другое место.
Легко можно получить штраф за разведение костров и открытого огня. Максимальная его сумма при этом - 15 тысяч рублей. Для розжига, согласно закону, нужно использовать специальные пожаробезопасные ёмкости. Расстояние до любых построек должно при этом составлять как минимум 5 метров. Также в двухметровой зоне розжига не должно быть никаких горючих материалов.
Наконец, если на вашем участке растёт борщевик, то вас тоже могут оштрафовать. Причём для физических лиц эта сумма может составлять до 5 тысяч рублей, для юридических - до 1 миллиона рублей.