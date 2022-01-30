Пять стран, способных нанести удар по России ядерным оружием США

К данным странам относятся: Германия, Бельгия, Италия, Турция, Нидерланды. Также автор добавляет, что из всех государств, которые имеют ядерное оружие (Франция, Великобритания, США) лишь Америка предоставляет атомные бомбы.

При этом в случае начала войны американские бомбы станут устанавливаться на самолётах стран-участниц НАТО. Эксперт отмечает, что подобное действие представляет собой нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия. Он гласит, что участники, имеющие ядерное оружие, не должны передавать кому-либо это оружие и контроль над ним, а также помогать другим государствам приобретать такое оружие.

Но американцы в ответ на это утверждают следующее. По их словам, договор не запрещает передачу систем поставки, консультации, а также планирование ядерной защиты среди членов НАТО.

Кроме того, по мнению автора, США могут расширить список стран, которые будут на собственной территории размещать американское оружие. К ним могут добавиться Польша, Прибалтика (Латвия, Литва, Эстония).