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Пять стран, способных нанести удар по России ядерным оружием США

О них рассказал политолог
Сейчас, как сообщают в российском МИД, Соединённые Штаты привлекают некоторые страны к тренировкам, связанным с применением ядерного оружия против РФ. Подробнее о пяти таких государствах - в статье.
Пять стран, способных нанести удар по России ядерным оружием США

Как отмечает глава профильного департамента ведомства Владимир Ермаков, сейчас пять стран НАТО, не обладающие собственным ядерным оружием, держат у себя примерно 200 американских ядерных авиабомб. Эти страны НАТО также участвуют в тренировках, в ходе которых отрабатывается применение этого оружия против России. Используются в этих учениях авиабомбы В61.

Эксперт подчёркивает, что подобное оружие может в будущем применяться в Европе в реальных условиях. Кроме того, напоминает автор, в НАТО действует концепция «совместного использования ядерного оружия». Это означает, что государства, которые не имеют своего ядерного оружия, в мирное время должны как раз принимать участие в указанных тренировках и отрабатывать действия, связанные с применением оружия. Помимо этого, они хранят оружие на собственной территории.

Пять стран, способных нанести удар по России ядерным оружием США

К данным странам относятся: Германия, Бельгия, Италия, Турция, Нидерланды. Также автор добавляет, что из всех государств, которые имеют ядерное оружие (Франция, Великобритания, США) лишь Америка предоставляет атомные бомбы.

При этом в случае начала войны американские бомбы станут устанавливаться на самолётах стран-участниц НАТО. Эксперт отмечает, что подобное действие представляет собой нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия. Он гласит, что участники, имеющие ядерное оружие, не должны передавать кому-либо это оружие и контроль над ним, а также помогать другим государствам приобретать такое оружие.

Но американцы в ответ на это утверждают следующее. По их словам, договор не запрещает передачу систем поставки, консультации, а также планирование ядерной защиты среди членов НАТО.

Кроме того, по мнению автора, США могут расширить список стран, которые будут на собственной территории размещать американское оружие. К ним могут добавиться Польша, Прибалтика (Латвия, Литва, Эстония).

Источник: Лайф
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