Пять стран, способных нанести удар по России ядерным оружием США

Пять стран, способных нанести удар по России ядерным оружием СШАО них рассказал политолог
Как отмечает глава профильного департамента ведомства Владимир Ермаков, сейчас пять стран НАТО, не обладающие собственным ядерным оружием, держат у себя примерно 200 американских ядерных авиабомб. Эти страны НАТО также участвуют в тренировках, в ходе которых отрабатывается применение этого оружия против России. Используются в этих учениях авиабомбы В61.
Эксперт подчёркивает, что подобное оружие может в будущем применяться в Европе в реальных условиях. Кроме того, напоминает автор, в НАТО действует концепция «совместного использования ядерного оружия». Это означает, что государства, которые не имеют своего ядерного оружия, в мирное время должны как раз принимать участие в указанных тренировках и отрабатывать действия, связанные с применением оружия. Помимо этого, они хранят оружие на собственной территории.
К данным странам относятся: Германия, Бельгия, Италия, Турция, Нидерланды. Также автор добавляет, что из всех государств, которые имеют ядерное оружие (Франция, Великобритания, США) лишь Америка предоставляет атомные бомбы.
При этом в случае начала войны американские бомбы станут устанавливаться на самолётах стран-участниц НАТО. Эксперт отмечает, что подобное действие представляет собой нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия. Он гласит, что участники, имеющие ядерное оружие, не должны передавать кому-либо это оружие и контроль над ним, а также помогать другим государствам приобретать такое оружие.
Но американцы в ответ на это утверждают следующее. По их словам, договор не запрещает передачу систем поставки, консультации, а также планирование ядерной защиты среди членов НАТО.
Кроме того, по мнению автора, США могут расширить список стран, которые будут на собственной территории размещать американское оружие. К ним могут добавиться Польша, Прибалтика (Латвия, Литва, Эстония).