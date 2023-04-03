Пять вещей, которые нельзя смывать в раковину, иначе будут засоры

Пять вещей, которые нельзя смывать в раковину, иначе будут засорыИх перечислили эксперты по очистке канализации
Канализация засориться может по разным причинам. И иногда в этом виноваты вы сами. Вот что нельзя сливать в раковину.
Фото: Dengarden
Специалисты из компании Stillorgan Drain Cleaning назвали пять вещей, которые могут засорить канализацию. Не сливайте всё это в раковину.
Кофейная гуща. Дело в том, что она не полностью растворяется в воде, поэтому она может смешиваться с жиром, сливочным маслом. В результате вы можете только увеличить риск засорения стока. Выбрасывайте всегда кофейную гущу в мусорное ведро.
Масло для жарки. В частности, это растительное, оливковое, кокосовое масла. Не выливайте их остатки в раковину. Также в список подобных продуктов можно добавить майонез, соусы, заправки для салатов.
Ватные палочки, ватные диски, бумажные полотенца. Они хорошо впитывают влагу и повышают вероятность засорения канализации. Выбрасывайте их не в унитаз, а в мусорное ведро.
Тампоны, прокладки. Они могут набухнуть, так как призваны поглощать жидкость. Поэтому выбрасывайте их в мусорку, чтобы у вас не было засоров.
Лекарства. Проблема в том, что они могут загрязнить воду.