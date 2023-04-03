Пять вещей, которые нельзя смывать в раковину, иначе будут засоры

Кофейная гуща. Дело в том, что она не полностью растворяется в воде, поэтому она может смешиваться с жиром, сливочным маслом. В результате вы можете только увеличить риск засорения стока. Выбрасывайте всегда кофейную гущу в мусорное ведро.