Пятеро признали вину в помощи северокорейцам выдавать себя за «айтишников» США

По данным ведомства, обвиняемые «знали, с кем работают», и предоставляли северокорейцам свои данные, а также «украденные или поддельные личности». Кроме того, они размещали корпоративные ноутбуки у себя дома, чтобы скрыть реальное местоположение «сотрудников». В некоторых случаях они даже проходили за них обязательные тесты на запрещенные вещества в крови.

Трое участников — Одрикус Фагнасай, Джейсон Салазара и Александр Пол Трэвис — признали вину. Трэвис заработал на схеме более 51 тысяч долларов, Фагнасай и Салазара — несколько тысяч каждый. Ещё один участник, Эрик Принс, через свою компанию нанимал IT-специалистов, зная, что те используют украденные личности, и получил за это более 89 тысяч долларов.

Пятый участник, Александр Диденко, признал не только мошенничество, но и кражу личных данных. Он помогал иностранным IT-работникам получить работу в 40 американских компаниях и теперь должен вернуть 1,4 миллиона долларов.