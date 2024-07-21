Пятничный сбой IT-систем по всему миру напомнил о пользе налички

Опубликовано 21 июля 2024, 03:00
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Пятничный сбой IT-систем по всему миру напомнил о пользе наличкиОбновление CrowdStrike вызвало хаос
В пятницу обновление CrowdStrike вызвало повсеместные сбои в системах, заставив многие предприятия по всему миру перейти на работу только за наличные или временно закрыться, пишет Wired. В Австралии, где правительство поощряет безналичные операции, возник хаос, когда кассы самообслуживания, работающие только с картами, вышли из строя.
Индийские авиакомпании прибегли к рукописным посадочным талонам. Мобильная система заказа Starbucks и принтеры для печати этикеток вышли из строя, что вызвало недовольство покупателей, но также заставило их обратиться к наличным средствам.
Переход к безналичным операциям ускорился во время пандемии, хоть критики и предупреждают, что это может обеспечить слежку за потребителями и непропорционально повлиять на малообеспеченных клиентов.
Ричард Форно, эксперт по кибербезопасности, подчеркнул хрупкость облачной и интернет-инфраструктуры. Перебои в работе CrowdStrike служат ярким напоминанием о потенциальных рисках, связанных с чрезмерной зависимостью от цифровых платежных систем. Польза налички в таких ситуациях очевидна.