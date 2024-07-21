Пятничный сбой IT-систем по всему миру напомнил о пользе налички

Индийские авиакомпании прибегли к рукописным посадочным талонам. Мобильная система заказа Starbucks и принтеры для печати этикеток вышли из строя, что вызвало недовольство покупателей, но также заставило их обратиться к наличным средствам.

Переход к безналичным операциям ускорился во время пандемии, хоть критики и предупреждают, что это может обеспечить слежку за потребителями и непропорционально повлиять на малообеспеченных клиентов.

Ричард Форно, эксперт по кибербезопасности, подчеркнул хрупкость облачной и интернет-инфраструктуры. Перебои в работе CrowdStrike служат ярким напоминанием о потенциальных рисках, связанных с чрезмерной зависимостью от цифровых платежных систем. Польза налички в таких ситуациях очевидна.