«Пятёрочка» вычислила самые покупаемые в России продукты

По сути, сервис позволяет увидеть свою личную аналитику по совершённым покупкам в течение года. В личном кабинете покажут, какой товар вы приобретали чаще всего или сколько килограммов бананов купили за конкретный период. Также есть данные о накопленных баллах за год и о том, на что их можно потратить.

X5 Group проанализировала данные 68 млн посетителей магазинов. Это позволило узнать, что самым популярным продуктом в 2022 году были бананы — на них пришлась четверть трат (22,15%). За ними идут картофель (20,33%) и сахар-песок (11,87%). Кроме того, россияне часто покупают яблоки сезонные (8,49%) и мандарины (7,23%), а также томаты (6,78%), лук репчатый (6,07%) и капусту белокочанную (5,46%). Также оказалось, что спрос на арбузы (6,36%) был выше, чем на тушку цыплёнка (5,26%).