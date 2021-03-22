«Пятёрочка» запустила оплату по лицу

Это «Пятёрочка» по адресу ул. Профсоюзная, 146 к.1.

Чтобы воспользоваться технологией, нужно установить на свой смартфон приложение SWIP, которое доступно бесплатно в Google Play и Apple Store, и зарегистрироваться в нём. Сервису нужно предоставить паспортные данные и фото, а после этого привязать платёжную карту любого банка.

При оплате всё, что нужно сделать — посмотреть в камеру. На экране кассы самообслуживания необходимо будет выбрать среди вариантов оплаты кнопку «SWIP оплата лицом».

Новая технология должна оптимизировать время в магазине. Утверждается, что она безопасная — списания свыше одной тысячи рублей дополнительно защищаются код-паролем.