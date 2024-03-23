Qi2 против MagSafe:</no-type> сравнение беспроводных зарядок для iPhone

Qi2 против MagSafe: сравнение беспроводных зарядок для iPhoneИ не только
Qi2 имеет несколько преимуществ. Во-первых, он обеспечивает ту же скорость зарядки 15 Вт, что и MagSafe, но не требует использования фирменной системы Apple. Во-вторых, зарядные устройства Qi2 обычно имеют более низкую цену. Зарядное устройство ESR Qi2 стоит 80 долларов, в то время как варианты MagSafe, такие как Twelve South HiRise 3 Deluxe, могут достигать 150 долларов. Однако зарядные устройства Qi2, как правило, скупятся на качество сборки. Хотя модель ESR обеспечивает все самое необходимое, ей не хватает таких функций, как быстрая зарядка, которая есть в более дорогих подставках MagSafe.
MagSafe отличается качеством сборки. Такие зарядные устройства, как Anker’s 3-в-1 MagSafe Cube (150 долларов), выполнены из премиальных материалов и создают ощущение роскоши, которого часто не хватает зарядным устройствам Qi2. Кроме того, в зарядные устройства MagSafe можно встроить такие функции, как быстрая зарядка Apple Watch, отсутствующие в большинстве вариантов Qi2. Недостатки? Несмотря на годы разработок, Apple так и не выпустила портативное зарядное устройство MagSafe, способное полностью раскрыть потенциал.
Выбор сводится к вашим приоритетам. Если речь идет о стоимости, то Qi2 является победителем. Зарядное устройство ESR Qi2 удовлетворяет базовым потребностям по более низкой цене.
Однако если для вас важны первоклассное качество сборки и такие функции, как быстрая зарядка Apple Watch, то лучшим вариантом остается MagSafe.
Учитывайте свои потребности и бюджет, прежде чем выбрать устройство для зарядки.