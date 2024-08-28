Qiwi переименуют в NanduQ: прошло голосование акционеров

Компания, ранее ассоциировавшаяся с новозеландской птицей киви, теперь черпает вдохновение в нелетающей птице Нанду, обитающей в Южной Америке.

Ребрендинг последовал за рядом значительных событий для кипрской компании Qiwi Plc. В январе 2024 года компания объявила о продаже своих российских операций компании Fusion Factor Fintech, принадлежащей Андрею Протопопову, за 23,75 миллиарда рублей с рассрочкой на четыре года.

В феврале Центральный банк России отозвал лицензию у Qiwi Bank, сославшись на нарушения федеральных законов и нормативных актов. Впоследствии Qiwi банк и система денежных переводов Contact были исключены из списка операторов платежных систем.

В то время как первая часть платежа была произведена, следующий платеж был отложен до 19 ноября 2024 года по просьбе покупателя.