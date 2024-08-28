Наука и технологии
Опубликовано 28 августа 2024, 20:05
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Qiwi переименуют в NanduQ: прошло голосование акционеров

На фоне серьезных корпоративных изменений
Акционеры Qiwi одобрили смену названия на NanduQ, набрав более 112 млн голосов «за» и всего 1 тыс «против», сообщает vc со ссылкой на «Интерфакс».
Qiwi переименуют в NanduQ: прошло голосование акционеров
© Ferra

Компания, ранее ассоциировавшаяся с новозеландской птицей киви, теперь черпает вдохновение в нелетающей птице Нанду, обитающей в Южной Америке.

Ребрендинг последовал за рядом значительных событий для кипрской компании Qiwi Plc. В январе 2024 года компания объявила о продаже своих российских операций компании Fusion Factor Fintech, принадлежащей Андрею Протопопову, за 23,75 миллиарда рублей с рассрочкой на четыре года.

В феврале Центральный банк России отозвал лицензию у Qiwi Bank, сославшись на нарушения федеральных законов и нормативных актов. Впоследствии Qiwi банк и система денежных переводов Contact были исключены из списка операторов платежных систем.

В то время как первая часть платежа была произведена, следующий платеж был отложен до 19 ноября 2024 года по просьбе покупателя.

Источник:vc
Автор:Максим Многословный
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