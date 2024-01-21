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Наука и технологии
Опубликовано 21 января 2024, 06:45
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Qiwi продаст российские активы на 23,75 млрд рублей

Гонконгской компании
Qiwi договорилась о продаже своих российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей генеральному директору Qiwi Андрею Протопонову, пишут «Ведомости». Сделка стоимостью 23,75 млрд рублей была одобрена российскими регуляторами и советом директоров.
Qiwi продаст российские активы на 23,75 млрд рублей

© Qiwi

В число продаваемых российских активов входят входят «Киви Банк», Qiwi Кошелек, Qiwi Business, система денежных переводов Contact, группа компаний ROWI, группа компаний Realweb, Flocktory, «Таксиагрегатор», IntellectMoney и ряд других проектов.

Цена продажи была определена с учетом скидки на иностранное владение и неопределенности, вызванной временными ограничениями Центробанка России на некоторые операции Qiwi Банка. Протопонов возглавит АО «Киви», которое станет новым владельцем российских активов. Он также покинет руководящие посты в Qiwi plc. Международный бизнес группы компаний Qiwi, включая операции в Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах, будет полностью передан Qiwi plc.

Источник:Ведомости
Автор:Максим Многословный
Теги:
#QIWI
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#деньги
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#Россия
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