QIWI сократит московский офис на две трети

Переезд связан с переходом QIWI на гибридную модель работы, в результате чего большая часть прежних офисных площадей стала ненужной. Представители компании подтвердили факт переезда, заявив, что сокращение штата поможет повысить эффективность использования пространства.

Изменения происходят на фоне сложного периода для QIWI. В начале этого года компания продала свои российские активы за 23,75 млрд рублей после решения Центрального банка об отзыве лицензии у QIWI Банка. Ликвидация банка ожидается к середине 2025 года.