QIWI сократит московский офис на две трети

Опубликовано 02 декабря 2024, 07:301 мин.
QIWI сократит московский офис на две третиКомпания сдаёт позиции
QIWI значительно сокращает свои офисные площади в Москве, сообщает РБК. Компания переедет с 9 000−11 000 квадратных метров в бизнес-центре «Авиньон» в Южном Чертаново на 2 700 квадратных метров в бизнес-центре «Кругозор» на улице Обручева. Переезд намечен на март 2025 года.
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Переезд связан с переходом QIWI на гибридную модель работы, в результате чего большая часть прежних офисных площадей стала ненужной. Представители компании подтвердили факт переезда, заявив, что сокращение штата поможет повысить эффективность использования пространства.
Изменения происходят на фоне сложного периода для QIWI. В начале этого года компания продала свои российские активы за 23,75 млрд рублей после решения Центрального банка об отзыве лицензии у QIWI Банка. Ликвидация банка ожидается к середине 2025 года.