Qualcomm назвала даты своей главной презентации года

Опубликовано 01 июля 2026, 05:321 мин.
Qualcomm назвала даты своей главной презентации годаПоказ новых процессоров
Qualcomm объявила даты ежегодного Snapdragon Summit. Мероприятие пройдёт с 22 по 24 сентября на Гавайях. Там должны представить Snapdragon 8 Elite Gen 6 и более мощную версию Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.
© Qualcomm
По слухам, Qualcomm перейдёт на 2-нм техпроцесс. Ранее такой шаг уже сделала Samsung со своими процессорами Exynos.
Однако в этот раз общественность волнует больше цена, нежели характеристики. Как мы помним, дорожает всё: память, накопители, сами процессоры. Страшно представить, насколько дорогими могут стать новые Android-флагманы.
На мероприятии также могут рассказать о платформе для шлемов виртуальной реальности Reality Elite.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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