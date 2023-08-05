Qualcomm объединилась с Bosch на фоне 25%-падения продаж

Пока предприятие не имеет названия, но его цель - стимулировать разработку аппаратного обеспечения следующего поколения с акцентом на автомобильные приложения, а в дальнейшем - на рынки IoT и мобильных устройств.

Между тем, прибыль Qualcomm за III квартал 2023 г. отражает общий спад продаж смартфонов: продажи микросхем для телефонов снизились на 25%, а чистая прибыль - на 52% по сравнению с предыдущим годом. В ответ на сложную финансовую ситуацию Qualcomm планирует сократить расходы за счет увольнений.