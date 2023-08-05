Qualcomm объединилась с Bosch на фоне 25%-падения продаж

Qualcomm объединилась с Bosch на фоне 25%-падения продажШаг неожиданный
Гигант по производству микросхем Qualcomm столкнулся с жесткой конкуренцией, поскольку архитектура RISC-V угрожает побороть доминирующее положение Arm в области портативных устройств. Неожиданным шагом стало то, что Qualcomm, один из крупнейших клиентов Arm, объединяет усилия с NXP, Nordic Semiconductor, Bosch и Infineon для создания нового совместного предприятия, которое будет заниматься продвижением RISC-V на мировом рынке.
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Пока предприятие не имеет названия, но его цель - стимулировать разработку аппаратного обеспечения следующего поколения с акцентом на автомобильные приложения, а в дальнейшем - на рынки IoT и мобильных устройств.
Между тем, прибыль Qualcomm за III квартал 2023 г. отражает общий спад продаж смартфонов: продажи микросхем для телефонов снизились на 25%, а чистая прибыль - на 52% по сравнению с предыдущим годом. В ответ на сложную финансовую ситуацию Qualcomm планирует сократить расходы за счет увольнений.