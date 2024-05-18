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Наука и технологии
Опубликовано 18 мая 2024, 12:00
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Qualcomm перестанет поставлять Huawei компоненты

Но лицензионные платежи продолжают поступать
США отозвали экспортные лицензии Intel и Qualcomm на продажу чипов Huawei, что по-разному отразилось на обеих компаниях. В то время как у Intel резко упал прогноз выручки, Qualcomm в любом случае не рассчитывала на дальнейшие продажи чипов Huawei, пишут СМИ. Тем не менее, Qualcomm продолжит получать лицензионные отчисления от китайского технологического гиганта.
Qualcomm перестанет поставлять Huawei компоненты
© Ferra

Подразделение HiSilicon компании Huawei разработало собственные процессоры Kirin, снизив свою зависимость от Qualcomm Snapdragon. Это дополнительно объясняет, почему Qualcomm не планирует продавать продукцию Huawei после 2024 года.

Ключевым моментом здесь является постоянный поток доходов от лицензирования. В настоящее время Qualcomm ведет переговоры о лицензионных сделках с крупными производителями смартфонов, включая Huawei, чье соглашение истекает в следующем году. Эти сделки гарантируют, что Qualcomm получит деньги за свои запатентованные технологии, используемые в телефонах Huawei и других китайских производителей.

Для Intel ситуация менее радужная. В отличие от Qualcomm, Huawei по-прежнему полагается на процессоры Intel для своих компьютеров и серверов.

Источник:MSN
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Китай
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#сша
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#Huawei
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#Qualcomm