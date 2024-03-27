Qualcomm показала новые процессоры для Bluetooth-наушников: S3 Gen 3 и S5 Gen 3

S5 Gen 3 может похвастаться значительными обновлениями, включая процессор с частотой 200 МГц, более мощный DSP с частотой 350 МГц и в 1,5 раза больше памяти по сравнению с предшественником. Но по-настоящему меняющим фактором является специальный ИИ-ускоритель, обеспечивающий 50-кратный прирост вычислительной мощности. Это позволяет реализовать, как минимум, более эффективное блокирование нежелательных звуков. Для еще более «верхнего» сегмента Qualcomm предлагает чипы S7 и S7 Pro, которые отличаются еще более мощным ИИ-ускорителем и более быстрыми процессорами и DSP.

S3 Gen 3 ориентирован на рынок среднего уровня и предлагает заметные улучшения. Он сохранил двухъядерный 80 МГц процессор, но обновил DSP до двух 240 МГц ядер (с одного 240 МГц). Несмотря на отсутствие специального ИИ-ускорителя, он по-прежнему поддерживает ИИ-движок Qualcomm, позволяя использовать такие функции, как Google Fast Pair, Qualcomm TrueWireless Mirroring и Auracast.

Vivo уже объявила о своем намерении использовать S3 Gen 3 в предстоящих устройствах, обещая «аудиофильское качество прослушивания музыки». Несомненно, другие производители также работают над устройствами на базе S5 Gen 3.