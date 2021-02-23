Qualcomm показала «умные» очки для создания виртуального экрана на стене

Новые очки XR1 Smart Viewer можно подключить к смартфону или ПК через USB-C. Устройство похоже на солнечные очки и должно быть довольно лёгким. Первые очки на основе дизайна выйдут в середине 2021 года.

Qualcomm позиционирует девайс как «маст-хэв» для пользователя. В очки встроены два OLED-дисплея разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Также у устройства есть массив камер, которые используются для наложения картинки поверх реального мира. Камеры также могут отслеживать движения рук и распознавать рабочие поверхности вокруг. Это позволяет «прикрепить» виртуальное окно к стене или поместить виртуальный объект на стол, а потом взаимодействовать с ним жестами. Как и большинство AR-очков, XR1 Smart Viewer имеют относительно ограниченное поле зрения в 45 градусов.

Lenovo уж представила свои очки на базе референсного дизайна — это ThinkReality A3.