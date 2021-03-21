Наука и технологии
Сегодня в 18:59
Qualcomm пообещала не допустить дефицита бюджетных процессоров
Выполненных по старых технормам
Генеральный директор Qualcomm Стивен Молленкопф намекнул на то, что дефицита бюджетных процессоров в ближайшее время не будет. По его словам, по направлению чипов, изготавливаемых по старым техпроцессам, наблюдаются признаки улучшения ситуации.
Об этом Стив Молленкопф говорил на мероприятии China Development Forum. Он сообщил, участники рынка способны эффективнее удовлетворять спрос в случае с выпуском продукции на устаревших технологических нормах.
Как это касается бюджетных процессоров? Дело в том, что топовые платформы сейчас изготавливаются по самому новому 5-нм техпроцессу. Это Snapdragon 888, Apple A14 и другие. Между тем, Snapdragon 460, например, изготавливается по 14-нм техпроцессу.
Также глава Qualcomm заявил, что китайские и американские компании должны развивать сотрудничество.