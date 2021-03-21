Qualcomm пообещала не допустить дефицита бюджетных процессоров

Об этом Стив Молленкопф говорил на мероприятии China Development Forum. Он сообщил, участники рынка способны эффективнее удовлетворять спрос в случае с выпуском продукции на устаревших технологических нормах.

Как это касается бюджетных процессоров? Дело в том, что топовые платформы сейчас изготавливаются по самому новому 5-нм техпроцессу. Это Snapdragon 888, Apple A14 и другие. Между тем, Snapdragon 460, например, изготавливается по 14-нм техпроцессу.

Также глава Qualcomm заявил, что китайские и американские компании должны развивать сотрудничество.