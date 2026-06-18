Qualcomm представила чип Snapdragon Reality Elite для виртуальной реальности

Платформа поддерживает изображение с разрешением 4,4K на каждый глаз при частоте 90 кадров в секунду. Также улучшена технология смешивания реального и виртуального миров.

Первыми новинку получат шлемы XREAL Project Aura, выход которых ожидается до конца года.