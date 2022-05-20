Qualcomm представила новое поколение умных очков

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Qualcomm представила новое поколение умных очковОни стали беспроводными
Помимо новых чипсетов, Qualcomm сегодня представила беспроводную версию своих очков Smart Viewer с дополненной реальностью. Это эталонный дизайн, который производители могут адаптировать к своим коммерческим гарнитурам.
Wireless AR Smart Viewer также получили более мощный чипсет и систему, которая использует Wi-Fi 6/6E и Bluetooth вместо кабеля USB-C. Это потенциально может привести к очень короткому времени автономной работы. Впрочем, Qualcomm говорит, что версии для потребителей, могут быть разработаны иначе.
Как и его предшественник, новые очки подключаются к телефону или компьютеру и погружают пользователя в смешанную реальность с полным отслеживанием головы и рук. Qualcomm сохранила прежнее разрешение 1920 x 1080 и частоту обновления 90 Гц в дисплеях, но немного сузила поле зрения.