Qualcomm представила новое поколение умных очков

Wireless AR Smart Viewer также получили более мощный чипсет и систему, которая использует Wi-Fi 6/6E и Bluetooth вместо кабеля USB-C. Это потенциально может привести к очень короткому времени автономной работы. Впрочем, Qualcomm говорит, что версии для потребителей, могут быть разработаны иначе.

Как и его предшественник, новые очки подключаются к телефону или компьютеру и погружают пользователя в смешанную реальность с полным отслеживанием головы и рук. Qualcomm сохранила прежнее разрешение 1920 x 1080 и частоту обновления 90 Гц в дисплеях, но немного сузила поле зрения.