Qualcomm представила сверхбыстрый 5G-модем для iPhone 2022 года

Snapdragon X65 появится в устройствах либо в конце 2021 года, либо в начале 2022 года. MacRumors пишет, что Apple будет использовать новый модем в айфонах 2022 года.

Snapdragon X65 сможет обеспечивать максимальную скорость скачивания до 10 Гбит/с. Прошлогодняя модель могла выдавать 7,5 Гбит/с. Правда, все существующие сети 5G пока не в состоянии обеспечить такую пропускную способность, которую поддерживает новинка.

Qualcomm также рассказала, что архитектура X65 может обновляться. Вместе с модемом компания также представила антенну Qualcomm 545 (mmWave). Это уже четвёртое поколение.