Qualcomm захотела выкупить часть бизнеса «умирающей» Intel

Qualcomm, гигант в производстве мобильных микросхем и известный тем, что поставляет чипы таким компаниям, как Apple, уже несколько месяцев рассматривает возможность заключения сделки. Хотя официального предложения сделано не было, Qualcomm особенно заинтересована в сегменте Intel по разработке чипов для ПК, ее интерес к другим подразделениям, таким как серверный бизнес, менее вероятен.

Планы Qualcomm не окончательны, и обсуждение продолжается, поэтому остается лишь наблюдать.