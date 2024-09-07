Qualcomm захотела выкупить часть бизнеса «умирающей» Intel

Опубликовано 07 сентября 2024, 19:301 мин.
Qualcomm захотела выкупить часть бизнеса «умирающей» IntelПо разработке микросхем
По сообщениям источников, знакомых с вопросом, Qualcomm изучает возможность приобретения части бизнеса Intel по разработке чипов. Intel, видимо, решила распродать активы и подразделения после того, как стало известно о значительном снижении доходов в бизнесе клиентских ПК.
Qualcomm, гигант в производстве мобильных микросхем и известный тем, что поставляет чипы таким компаниям, как Apple, уже несколько месяцев рассматривает возможность заключения сделки. Хотя официального предложения сделано не было, Qualcomm особенно заинтересована в сегменте Intel по разработке чипов для ПК, ее интерес к другим подразделениям, таким как серверный бизнес, менее вероятен.
Планы Qualcomm не окончательны, и обсуждение продолжается, поэтому остается лишь наблюдать.