Рабочие на заводе по сборке iPhone массово отравились

Завод на юге Индии управляется давним партнёром Apple Foxconn. Журналисты рассказали, что отравление — не единственная беда рабочих этого предприятия. Женщины, работающие на заводе, например, были вынуждены спать на полу в переполненных общежитиях и использовали общие туалеты без проточной воды.

Из-за отравления были госпитализированы 150 человек. Этот инцидент стал последней каплей, и рабочие объявили забастовку, закрыв завод 18 декабря.

В ответ Apple заявила, что помещает завод на «испытательный срок» (хотя компания не сообщила, что это означает для Foxconn или рабочих). Предварительная проверка компании уже показала, что некоторые общежития и столовые для сотрудников не соответствуют требованиям. Foxconn извинилась за плохие условия. На заводе работают около 17 000 человек.