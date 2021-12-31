Наука и технологии
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Рабочие на заводе по сборке iPhone массово отравились

Apple расследует дело
Apple отправила независимых экспертов для проверки завода по сборке iPhone в Индии после того, как рабочие объявили забастовку. Перед этим они массово отравились.
Рабочие на заводе по сборке iPhone массово отравились

Завод на юге Индии управляется давним партнёром Apple Foxconn. Журналисты рассказали, что отравление — не единственная беда рабочих этого предприятия. Женщины, работающие на заводе, например, были вынуждены спать на полу в переполненных общежитиях и использовали общие туалеты без проточной воды.

Из-за отравления были госпитализированы 150 человек. Этот инцидент стал последней каплей, и рабочие объявили забастовку, закрыв завод 18 декабря.

В ответ Apple заявила, что помещает завод на «испытательный срок» (хотя компания не сообщила, что это означает для Foxconn или рабочих). Предварительная проверка компании уже показала, что некоторые общежития и столовые для сотрудников не соответствуют требованиям. Foxconn извинилась за плохие условия. На заводе работают около 17 000 человек.

Источник: the Verge
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