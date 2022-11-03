Рабочий арест: заводы в США хотят использовать смарт-часы для слежки за каждым движением рабочих

Согласно отчету Investigate Midwest, JBS и Tyson Foods поддержали Mentore, стартап, который утверждает, что использует данные наблюдения и искусственный интеллект для повышения производительности труда и снижения травматизма на рабочем месте. После сопряжения с совместимыми смарт-часами приложение Mentore использует датчики для сбора данных о силе, вращении, скорости и направлении движения руки работника при многократном выполнении им одной и той же задачи. Затем алгоритм компании анализирует эти данные, чтобы определить, являются ли эти движения безопасными, и предупреждает человека, если обнаруживается, что он использует слишком большую скорость или силу. Эти необработанные данные часов затем преобразуются в метрики реального времени, которые видны руководителям на приборной панели.

Приложение также может различать "интенсивные активные движения" и "умеренные активные движения". Согласно сайту Mentore, такие данные могут "повысить производительность, текучесть кадров и безопасность в масштабах компании в режиме реального времени".

Этот шаг совпадает с аналогичными противоречивыми методами слежения, которые многие другие компании, включая Amazon, пытались внедрить в течение многих лет в попытке повысить производительность труда.

"Помимо слежки и вторжения в частную жизнь, существует реальная проблема безопасности и здоровья", - сказал Motherboard Марк Лауритсен, международный вице-президент Объединенного профсоюза работников пищевой и коммерческой промышленности (UFCW). По его словам, требование к работникам носить часы или любые другие украшения является нарушением правил охраны труда и техники безопасности, что может привести к травмам на рабочем месте и потенциальному заражению продукта.