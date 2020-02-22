Рабочих начали деньгами привлекать на завод по производству iPhone в карантинном Китае

Работу предприятия в карантинном Китае решили восстановить. Выйти на смену смогут более 6600 рабочих из районов, которые меньше всего пострадали от вспышки. Однако при себе им будет необходимо иметь справку о состоянии здоровья. Остальные сотрудники смогут приступить к работе только после двухнедельного карантина.

Помимо этого, компания объявила набор нового персонала из определённых районов провинции Хэнань. Всем, кто сможет приступить к работе немедленно, производитель обещает денежное вознаграждение в размере 5250 юаней ($746).