Наука и технологии
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Рабочих начали деньгами привлекать на завод по производству iPhone в карантинном Китае
Они могут получить $746 при немедленном выходе на работу
Предприятие Foxconn в городе Чжэнчжоу, выпускающее более 40% всех смартфонов Apple, ранее закрывали из-за вспышки коронавируса. Похоже, компания больше не намерена ждать: рабочих начали деньгами привлекать на завод по производству iPhone.
Работу предприятия в карантинном Китае решили восстановить. Выйти на смену смогут более 6600 рабочих из районов, которые меньше всего пострадали от вспышки. Однако при себе им будет необходимо иметь справку о состоянии здоровья. Остальные сотрудники смогут приступить к работе только после двухнедельного карантина.
Помимо этого, компания объявила набор нового персонала из определённых районов провинции Хэнань. Всем, кто сможет приступить к работе немедленно, производитель обещает денежное вознаграждение в размере 5250 юаней ($746).