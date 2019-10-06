Работа Ozon в Петербурге была парализована из-за забастовки сотрудников

Сообщается, что работники службы доставки компании отказались выходить на работу 5 октября в связи с условиями работы, а также новой системой заработной платы. Отмечается, что сбои в системе начисления привели к тому, что курьеры потеряли от 5 до 15 тысяч рублей в месяц. В забастовке приняли участие порядка 40 работников службы доставки. На данный момент руководство интернет-магазина обязалось осуществить перерасчет, однако технические проблемы все еще отслеживаются.

“Мы извиняемся перед клиентами за неудобства, наша служба поддержки подберёт для них удобный интервал доставки и предоставит компенсацию за задержку”,- сообщила пресс-служба Ozon.