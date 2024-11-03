Работавшие у Илона Маска агитаторы подали на него в суд

Иск был подан 30 октября в округе Ориндж и утверждает, что агитаторы Тамико Андерсон и Патриция Келли, а также другие сотрудники не получили оговоренные выплаты, компенсацию расходов и расчетные листы. Кампания Стил отрицает причастность, заявив, что истцы не были их прямыми сотрудниками.

Этот иск следует за недавними обвинениями в том, что агитаторы в Мичигане, также нанятые субподрядчиком America PAC, столкнулись с плохими условиями работы и вводящей в заблуждение информацией о своей работе на кампанию Трампа. America PAC, финансируемая Маском на сумму более 100 миллионов долларов, активно участвует в агитациях, несмотря на постоянные сообщения о «нарушениях» и «подозрительных данных».

Представители America PAC, Маска и других ответчиков пока не ответили на запросы о комментариях.