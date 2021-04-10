Работающие с Microsoft физики назвали Вселенную самообучающимся компьютером

Кратко о работе рассказывает издание The Next Web. Авторы научной статьи утверждают, что законы, управляющие Вселенной, представляют собой эволюционную самообучающуюся систему. Из этого следует, что законы могут меняться со временем, чтобы Вселенная могла сохраняться.

Учёные сравнивают Вселенную с системой машинного обучения. Законы Вселенной, по сути, являются алгоритмами, которые самообучаются. Пространство могло возникнуть из минимально возможных начальных условий. Тогда, вероятно, Вселенная началась не с Большого взрыва, а с простых взаимодействий между частицами.

При этом учёные описывают постоянно меняющиеся законы Вселенной как необратимые. Если всё вышеизложенное правда, то люди, пожалуй, никогда не смогут объединить физические теории в единую. Это делает невозможным теорию всего — гипотетическую объединённую физико-математическую теорию, описывающую все известные фундаментальные взаимодействия.