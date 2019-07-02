Работающие заводы и машины поднимут температуру на Земле до опасного предела

Допустить нельзя было повышения средней температуры воздуха на Земле на 1,5 °C по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи. «Держать» температуру обязательно нужно в пределах «намного ниже» 2 °C. В Парижском соглашении говорилось, что такое повышение температуры в этом столетии может привести к катастрофам: наводнениям, штормам и др.

Исследователи подсчитали, что на сегодняшний день промышленные предприятия, электростанции и автомобили выбрасывают почти 658 гигатонн углекислого газа в год. А для повышения температуры на 1,5 °C достаточно лишь 580 гигатонн. Чтобы снизить риски необходимо в ближайшее время вывести из эксплуатации все эти предприятия и добиться нулевого уровня выбросов. Возможно ли это?