Работающих за рубежом айтишников могут обязать платить налоги в России

Законопроект предполагает, что вознаграждения, которые российская компания выплачивает своему сотруднику, работающему за рубежом, будут относиться «к доходам от российских источников». С таких доходов будут удерживать 30% НДФЛ для нерезидентов вместо 0%.

Сейчас если сотрудник находится за рубежом и у него нет статуса налогового резидента в России, ему не нужно ничего платить в РФ. Налоговое резидентство при этом теряют россияне, которые находятся за пределами страны больше 183 дней в году. По вышеописанной схеме могут работать в том числе IT-специалисты.