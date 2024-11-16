Работающими на ядерных отходах реакторами Oklo заинтересовались серверные

Опубликовано 16 ноября 2024, 07:301 мин.
Работающими на ядерных отходах реакторами Oklo заинтересовались серверныеЦентры обработки данных нацелены на 750 МВт энергии
Операторы центров обработки данных все чаще рассматривают малые модульные реакторы (SMR) как решение для удовлетворения растущих потребностей в энергии, пишут СМИ. Стартап Oklo, поддерживаемый Сэмом Альтманом, получил письма о желании воспользоваться их услугами от двух крупных, но неназванных операторов центров обработки данных на поставку до 750 мегаватт атомной энергии. Общий план по строительству таких объектов компании теперь составляет 2,1 гигаВт.
Реакторы Oklo, основанные на проекте Experimental Breeder Reactor II (EBR-II), используют охлаждение на жидком металле и могут производить от 15 до 50 МВт энергии. Ожидается, что первые реакторы будут введены в эксплуатацию к концу десятилетия после получения одобрения от Комиссии по ядерному регулированию (NRC) США. Компания также работает с Министерством энергетики США и национальными лабораториями по разработке технологий переработки ядерных отходов в топливо.
Хотя перспектива получения избыточной энергии вне сети привлекает внимание, коммерческая жизнеспособность SMR пока не доказана.