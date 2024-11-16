Работающими на ядерных отходах реакторами Oklo заинтересовались серверные

Реакторы Oklo, основанные на проекте Experimental Breeder Reactor II (EBR-II), используют охлаждение на жидком металле и могут производить от 15 до 50 МВт энергии. Ожидается, что первые реакторы будут введены в эксплуатацию к концу десятилетия после получения одобрения от Комиссии по ядерному регулированию (NRC) США. Компания также работает с Министерством энергетики США и национальными лабораториями по разработке технологий переработки ядерных отходов в топливо.

Хотя перспектива получения избыточной энергии вне сети привлекает внимание, коммерческая жизнеспособность SMR пока не доказана.