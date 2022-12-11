Наука и технологии
13:03, 11 декабря 2022
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Работникам Apple разрешат жаловаться на домогательства и не только

Для этого пришлось пересмотреть некоторые соглашения

Компания Apple больше не будет запрещать сотрудникам рассказывать о домогательствах и дискриминации на рабочем месте, о чем сообщает Financial Times. Компания поделилась этой новостью после пересмотра соглашений о неразглашении информации, которые ранее запрещали обсуждать условия труда.

Работникам Apple разрешат жаловаться на домогательства и не только

В заметке Apple заявляет, что "сотрудники имеют право свободно говорить об условиях работы, включая притеснения и дискриминацию".

Использование компанией Apple положений о сокрытии информации стало предметом пристального внимания после того, как Шер Скарлетт, организатор #AppleToo и бывший инженер Apple, покинула компанию и обвинила ее в "принудительной и подавляющей деятельности, которая позволила злоупотреблять и преследовать организаторов защищенной согласованной деятельности".

Скарлетт утверждала, что Apple не позволила ей подробно рассказать о своем уходе из компании из-за вышеупомянутого соглашения. Несколько месяцев спустя Комиссию по ценным бумагам и биржам США призвали расследовать, использует ли Apple подобного рода соглашения, чтобы заставить работников замолчать.

Источник фото:Unsplash
Источник:FT
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