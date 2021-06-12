Наука и технологии
Сегодня в 17:12

Работникам АвтоВАЗа выдали экзоскелеты

Они увеличивают мышечную силу человека
«Российская газета» узнала, что АвтоВАЗ и Ростехнологии выдали сотрудникам нового складочного комплекса Lada в Тверской области экзоскелеты. Они облегчат работникам поднятие тяжестей.

Об этом журналисты узнали во время экскурсии по предприятию. Фотографии со складочного комплекса тоже принадлежат сотруднику «Российской газеты» Николаю Назайкинскому.

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Фото: «Российская газета»

Выяснилось, что один экзоскелет весит 5-6 килограммов. Его стоимость составляет 43 тысячи рублей. Устройство позволяет увеличить силу мышц человека и расширить амплитуду движений. В АвтоВАЗе заявили, что они заботятся о сотрудниках, и им не выгодны их травмы. Что интересно, на заводах в Тольятти и Ижевске экзоскелеты пока не внедрили.

Напомним, в прошлом году в России представили экзоскелет с третьей рукой, созданный для российских военных.