Работникам АвтоВАЗа выдали экзоскелеты

Выяснилось, что один экзоскелет весит 5-6 килограммов. Его стоимость составляет 43 тысячи рублей. Устройство позволяет увеличить силу мышц человека и расширить амплитуду движений. В АвтоВАЗе заявили, что они заботятся о сотрудниках, и им не выгодны их травмы. Что интересно, на заводах в Тольятти и Ижевске экзоскелеты пока не внедрили.

Напомним, в прошлом году в России представили экзоскелет с третьей рукой, созданный для российских военных.