Работникам АвтоВАЗа выдали экзоскелеты

Наука и технологии
Сегодня в 17:12
Работникам АвтоВАЗа выдали экзоскелетыОни увеличивают мышечную силу человека
«Российская газета» узнала, что АвтоВАЗ и Ростехнологии выдали сотрудникам нового складочного комплекса Lada в Тверской области экзоскелеты. Они облегчат работникам поднятие тяжестей.
Об этом журналисты узнали во время экскурсии по предприятию. Фотографии со складочного комплекса тоже принадлежат сотруднику «Российской газеты» Николаю Назайкинскому.
Выяснилось, что один экзоскелет весит 5-6 килограммов. Его стоимость составляет 43 тысячи рублей. Устройство позволяет увеличить силу мышц человека и расширить амплитуду движений. В АвтоВАЗе заявили, что они заботятся о сотрудниках, и им не выгодны их травмы. Что интересно, на заводах в Тольятти и Ижевске экзоскелеты пока не внедрили.
Напомним, в прошлом году в России представили экзоскелет с третьей рукой, созданный для российских военных.