Работникам Tesla для удаленной работы теперь придется отпрашиваться у Илона Маска напрямую

В ответ на скриншот письма, опубликованного в Twitter, Маск не стал отрицать его подлинность и написал, что любой, кто не согласен с политикой прихода в офис, "должен притвориться, что работает в другом месте".

В своем электронном письме генеральный директор добавил, что он готов рассмотреть просьбы об удаленной работе при некоторых обстоятельствах, но указал, что такие просьбы должны быть "исключительными", чтобы быть одобренными. "Если есть особо выдающиеся сотрудники, для которых это (работа из офиса, – прим. ред. Ferra.ru) невозможно, я буду рассматривать и утверждать такие исключения напрямую", - написал он. По его словам, работать 40 часов очно - это "меньше, чем мы требуем от заводских рабочих".