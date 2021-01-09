Наука и технологии
Вчера 20:46
Работники Google потребовали полностью заблокировать Трампа на YouTube
Как это сделал Twitter
Профсоюз Alphabet Workers Union (AWU) призвал YouTube навсегда заблокировать Дональда Трампа на платформе. Текущие ограничения, которые вводит платформа, кажутся некоторым работникам Google недостаточными.
В среду YouTube удалил видео, в котором Трамп обращается к людям, штумовавшим Капитолий. Причиной удаления площадка назвала распространение ложных заявлений о выборах в США. Профсоюз же назвал ответ YouTube «тусклым».
«YouTube отказывается привлекать Дональда Трампа к ответственности в соответствии с собственными правилами, решив удалить только одно видео вместо того, чтобы полностью убрать его (прим. Трампа) с платформы», — заявили в профсоюзе. Также участники AWU сочли, что YouTube «продолжит» поощрять рост «фашистских движений», если будет так же отдавать приоритет рекламодателям.