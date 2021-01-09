Работники Google потребовали полностью заблокировать Трампа на YouTube

В среду YouTube удалил видео, в котором Трамп обращается к людям, штумовавшим Капитолий. Причиной удаления площадка назвала распространение ложных заявлений о выборах в США. Профсоюз же назвал ответ YouTube «тусклым».

«YouTube отказывается привлекать Дональда Трампа к ответственности в соответствии с собственными правилами, решив удалить только одно видео вместо того, чтобы полностью убрать его (прим. Трампа) с платформы», — заявили в профсоюзе. Также участники AWU сочли, что YouTube «продолжит» поощрять рост «фашистских движений», если будет так же отдавать приоритет рекламодателям.