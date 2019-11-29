Работники интернет-магазинов начали протестовать против «чёрной пятницы»

Забастовка началась сегодня, в «чёрную пятницу». Один из профсоюзов Ver.di заявил, что в некоторых центрах акция продлится до вторника.

Работники говорят, что их не устраивают текущие нагрузки. Особенно сложно справляться с потоком клиентов в дни распродаж. Из-за «экстремальных нагрузок» некоторые сотрудники даже заболевают. Как сообщил представитель профсоюза, забастовка — способ показать Amazon, что труд работников нельзя окупить огромными скидками.

Компания, комментируя ситуацию, заявила, что сбоев в работе центров выдачи товаров нет, а «большая часть сотрудников абсолютно нормально справляются с сегодняшними заказами».