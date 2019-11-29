Наука и технологии
Сегодня 17:21
Работники интернет-магазинов начали протестовать против «чёрной пятницы»
Не справляются с нагрузками
Работники шести немецких центров выдачи товаров Amazon устроили забастовку с требованием улучшить условия труда. Сотрудники утверждают, что не справляются с нагрузками, которые им приходится переносить, особенно в дни распродаж.
Забастовка началась сегодня, в «чёрную пятницу». Один из профсоюзов Ver.di заявил, что в некоторых центрах акция продлится до вторника.
Работники говорят, что их не устраивают текущие нагрузки. Особенно сложно справляться с потоком клиентов в дни распродаж. Из-за «экстремальных нагрузок» некоторые сотрудники даже заболевают. Как сообщил представитель профсоюза, забастовка — способ показать Amazon, что труд работников нельзя окупить огромными скидками.
Компания, комментируя ситуацию, заявила, что сбоев в работе центров выдачи товаров нет, а «большая часть сотрудников абсолютно нормально справляются с сегодняшними заказами».