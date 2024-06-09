Работники Samsung Electronics впервые устроили забастовку

Национальный профсоюз Samsung Electronics (NSEU), крупнейший профсоюз компании, возглавил забастовку в сеульском офисе Samsung, вызванную затянувшимися переговорами о выплате премий и предоставлении отгулов.

Большинство бастующих — сотрудники подразделения Samsung по производству микросхем, которое недавно сообщило о значительных убытках в размере 15 триллионов вон (11 миллиардов долларов), достигнув 15-летнего минимума операционной прибыли. Рост спроса на искусственный интеллект обострил конкуренцию, в частности, местный конкурент SK Hynix обогнал Samsung в производстве чипов памяти с высокой пропускной способностью.