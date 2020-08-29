Работу чипа для мозга Илона Маска показали на свинье

По сравнению с предыдущей версией, представленной год назад, в новой уменьшено число используемых электродов — теперь их 1024. Размер устройства составляет 2,3 × 0,8 мм. Чип, к которому присоединены вживляемые электроды, устанавливается под кожу. Заряжать устройство можно при помощи магнитной зарядки — на это хватит ночи.

Чип считывает электрическую активность мозга и передаёт данные в беспроводной режиме. Управлять устройством можно будет с помощью приложения для смартфона.