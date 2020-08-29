ferra.ru

Работу чипа для мозга Илона Маска показали на свинье

Животное чувствовало себя нормально
Основанная Илоном Маском компания Neuralink показала текущую версию своего нейроинтерфейса. Работу чипа для мозга продемонстрировали на свинье.

По сравнению с предыдущей версией, представленной год назад, в новой уменьшено число используемых электродов — теперь их 1024. Размер устройства составляет 2,3 × 0,8 мм. Чип, к которому присоединены вживляемые электроды, устанавливается под кожу. Заряжать устройство можно при помощи магнитной зарядки — на это хватит ночи.

Чип считывает электрическую активность мозга и передаёт данные в беспроводной режиме. Управлять устройством можно будет с помощью приложения для смартфона.

Илон Маск продемонстрировал работу новинки на свинье, которой заранее вживили электроды. Они регистрировали активность коры мозга животного, что можно было наблюдать в реальном времени. В презентации участвовала ещё одна свинья, которой вживили электроды, а затем достали их.

Устройство, в первую очередь, предназначено для лечения заболеваний, например паралича и деменции.