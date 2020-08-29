Работу чипа для мозга Илона Маска показали на свинье
По сравнению с предыдущей версией, представленной год назад, в новой уменьшено число используемых электродов — теперь их 1024. Размер устройства составляет 2,3 × 0,8 мм. Чип, к которому присоединены вживляемые электроды, устанавливается под кожу. Заряжать устройство можно при помощи магнитной зарядки — на это хватит ночи.
Чип считывает электрическую активность мозга и передаёт данные в беспроводной режиме. Управлять устройством можно будет с помощью приложения для смартфона.
Илон Маск продемонстрировал работу новинки на свинье, которой заранее вживили электроды. Они регистрировали активность коры мозга животного, что можно было наблюдать в реальном времени. В презентации участвовала ещё одна свинья, которой вживили электроды, а затем достали их.
Устройство, в первую очередь, предназначено для лечения заболеваний, например паралича и деменции.