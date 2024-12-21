Работы учёных стало сложнее понимать

Сообщение Лукс получило более 21 000 ретвитов и 100 миллионов просмотров, при этом многие критиковали ее за использование сложного жаргона.

В ходе анализа двух столетий академической письменности была выявлена устойчивая тенденция к использованию более непонятного языка. Критики утверждают, что таким образом ученым сложнее доносить свои идеи до широкой аудитории, что потенциально «изолирует академические круги от общественности».

Язык меняется.