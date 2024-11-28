Радар NASA обнаружил затерянный подо льдом город в Гренландии

Объект, построенный инженерными войсками армии США в 1959 году, находится на глубине не менее 30 метров под поверхностью, а его конструкции сохранились благодаря скоплению льда на протяжении десятилетий.

Используя радарную систему UAVSAR, которая позволяет получить подробную многомерную карту льда, ученые обнаружили структуры, которые ранее были невидимы при прошлых исследованиях. Способность радара снимать внутренние слои ледяного покрова позволила получить более четкое представление о Century, обнаружив его туннели и сооружения, которые совпали с историческими картами базы.