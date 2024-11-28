Радар NASA обнаружил затерянный подо льдом город в Гренландии

Опубликовано 28 ноября 2024, 09:001 мин.
Радар NASA обнаружил затерянный подо льдом город в ГренландииКому он принадлежит
В апреле 2024 года ученые NASA неожиданно обнаружили под ледяным покровом Гренландии скрытую военную базу времен холодной войны, используя передовую радарную технологию. Проводя обычную съемку для изучения структуры ледяного покрова, команда под руководством Чада Грина обнаружила давно похороненный лагерь Century, также известный как «город подо льдом», который был заброшен в 1967 году.
© NASA Observatory
Объект, построенный инженерными войсками армии США в 1959 году, находится на глубине не менее 30 метров под поверхностью, а его конструкции сохранились благодаря скоплению льда на протяжении десятилетий.
Используя радарную систему UAVSAR, которая позволяет получить подробную многомерную карту льда, ученые обнаружили структуры, которые ранее были невидимы при прошлых исследованиях. Способность радара снимать внутренние слои ледяного покрова позволила получить более четкое представление о Century, обнаружив его туннели и сооружения, которые совпали с историческими картами базы.