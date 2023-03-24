Ради большего разнообразия: известный бренд джинсов начал использовать созданных искусственным интеллектом моделей

Ради большего разнообразия: известный бренд джинсов начал использовать созданных искусственным интеллектом моделейМожно генерировать любых людей
Бренд одежды Levi's объявил, что будет теперь использовать моделей, сгенерированных искусственным интеллектом, для демонстрации своих джинсов. Так компания хочет добиться большего разнообразия и инклюзивности (как это ни странно).
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Инклюзивностью называют такой принцип организации жизни в обществе, который позволяет участвовать в её разных аспектах всем людям, независимо от их внешности, происхождения, гендера и т.д. Levi's решил добиться этого, используя системы искусственного интеллекта. Они могут создавать гиперреалистичные модели любого телосложения, возраста и цвета кожи.
Сгенерированные модели выглядят вот так:
«Мы знаем, что наши клиенты хотят видеть моделей, которые похожи на них... поэтому мы продолжаем диверсифицировать моделей с точки зрения размера и типа телосложения, возраста и цвета кожи», — отметили в компании.