Ради большего разнообразия: известный бренд джинсов начал использовать созданных искусственным интеллектом моделей

Инклюзивностью называют такой принцип организации жизни в обществе, который позволяет участвовать в её разных аспектах всем людям, независимо от их внешности, происхождения, гендера и т.д. Levi's решил добиться этого, используя системы искусственного интеллекта. Они могут создавать гиперреалистичные модели любого телосложения, возраста и цвета кожи.

Сгенерированные модели выглядят вот так: