Ради гиперзвуковых исследований австралийская капсула провела полгода на орбите

В ходе этой миссии, проведенной в партнерстве с Исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL) и NASA, были собраны ценные данные о том, как материалы и системы работают в условиях экстремальной температуры и скорости. На борту капсулы находился специальный датчик OSPREE, предназначенный для изучения плазменной среды, создаваемой во время высокоскоростного входа в атмосферу — условий, которые невозможно полностью воспроизвести на Земле.

Достигнув скорости свыше 15 Махов, капсула W-2 в режиме реального времени позволила получить сведения, которые могут улучшить теплозащитные экраны космических аппаратов, конструкции гиперзвуковых аппаратов и технологии датчиков. Кроме того, это была первая коммерческая посадка космического аппарата в Австралии.