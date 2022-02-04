Ради новой яхты основателя Amazon в Роттердаме частично разберут столетний мост

Мост Кёнигсхофен является достопримечательностью Роттердама с 1878 года. А в 1918 году произошло столкновение с немецким судном "Кандельфельс", из-за он был переоборудован в подъемный мост. Поврежденный во время бомбардировки Роттердама, он стал одним из первых восстановленных памятников после войны.

Теперь он будет демонтирован, чтобы позволить роскошной парусной яхте основателя Amazon длиной 127 метров выйти в океан. Яхта станет самым большим судном такого рода в мире, и она не сможет пройти под мостом Кёнигсхофен после завершения строительства. Несмотря на обещания, что мост не будет снова разбираться после ремонта в 2014-2017 годах, средняя часть моста будет временно демонтирована, чтобы выпустить яхту миллиардера. "Это единственный путь к морю", - сказал официальный представитель городских властей.

Ожидается, что мост будет демонтирован где-то летом, причем, по оценкам руководителя проекта, демонтаж и восстановление займут около двух недель.