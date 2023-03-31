Ради "противостояния с западной цивилизацией" в России предложили вернуть летнее время

В письме он пишет, что нужно, “следуя тренду противостояния с западной цивилизацией, вернуть летнее время ... Но нужно придать этому идеологический контекст. Возвращаясь к летнему времени, мы как бы говорим о том, что в России вечная весна”.

За последнее столетие страна несколько раз то переходила на летнее время, то отказывалась от него. Последнее изменение произошло в 2014 году, когда в стране отменили переход на летнее время.

По словам Малинковича, летнее время — это “естественное состояние для наших людей”.